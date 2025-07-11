PKK'nın silahları yakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: "Hayırlara vesile olmasını diliyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı 30 kişilik grubun silahlarını yakmasının ardından bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye yolunda bugün kritik bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.
15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.
Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK DEĞERLENDİRME
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir paylaşım yaptı.
Erdoğan'ın X paylaşımı şöyle:
"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."