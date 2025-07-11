Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler

Terör örgütü PKK 41 yıl sonra bugün silah bıraktı. PKK'lı bir grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarken, o anlardan ilk görüntüler geldi.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik atlandı... Bugün terör örgütü PKK Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

KCK sözde yöneticisi Bese Hozat da silahını bırakanlar arasında yer aldı.

MAĞARADA TOPLANDILAR

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

SİLAHLARI KAZANA ATTILAR

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

SİLAH YAKMA GÖRÜNTÜLERİ

Gelişmelerin ardından konvoy bölgeden ayrıldı, silahların yakıldığı anlardan ilk görüntüler de servis edildi...