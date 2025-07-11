Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler

Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK 41 yıl sonra bugün silah bıraktı. PKK'lı bir grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarken, o anlardan ilk görüntüler geldi.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik atlandı... Bugün terör örgütü PKK Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

KCK sözde yöneticisi Bese Hozat da silahını bırakanlar arasında yer aldı.

Terör örgütü PKK silahları böyle yakmış! İşte ilk görüntüler - 1. Resim

MAĞARADA TOPLANDILAR

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

Terör örgütü PKK silahları böyle yakmış! İşte ilk görüntüler - 2. Resim

SİLAHLARI KAZANA ATTILAR

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Terör örgütü PKK silahları böyle yakmış! İşte ilk görüntüler - 1. Resim

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

Terör örgütü PKK silahları böyle yakmış! İşte ilk görüntüler - 4. Resim

SİLAH YAKMA GÖRÜNTÜLERİ

Gelişmelerin ardından konvoy bölgeden ayrıldı, silahların yakıldığı anlardan ilk görüntüler de servis edildi...

Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler - 5. Resim

Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler - 6. Resim

Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pakistan'da yolcu otobüsüne saldırı! Kaçırılan 9 kişi öldürüldüKarpuz tırı ilçeye girdi, olanlar oldu! Herkes meydana koştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karpuz tırı ilçeye girdi, olanlar oldu! Herkes meydana koştu - GündemKarpuz tırı ilçeye girdi, olanlar oldu! Herkes meydana koştuDüğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu - GündemDüğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel olduBahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum! "DEM Parti"ye dikkat çekti - GündemPKK'nın silah bırakmasına ilk yorum11 milyon TL'lik vurgun! Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı - Gündem11 milyon TL'lik vurgun! Dev operasyon: 57 kişi yakalandıTürkiye için tarihi gün! İlk PKK'lı grup silah bıraktı - GündemTerör örgütü 41 yıl sonra silah bıraktı!İzmir'de "yasa dışı silah ticareti" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var - Gündemİzmir'de eş zamanlı operasyon: Çok sayıda tutuklama var!
Sonraki Haber Yükleniyor...