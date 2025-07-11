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CANLI ANLATIM

Türkiye için tarihi gün! İlk PKK'lı grup silah bırakıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye için tarihi gün! İlk PKK&#039;lı grup silah bırakıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor... Terör örgütü PKK bugün Süleymani'yede silah bırakıyor. Türkiye'den kalabalık bir heyet bölgeye giderken, ilk grubun silahları bıraktığı öğrenildi.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK GRUP SİLAH BIRAKIYOR
  • KALABALIK BİR HEYET IRAK'A GİTTİ
  • SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

11.07.2025 11:28

İLK GRUP SİLAH BIRAKIYOR

Bölgeden gelen son bilgilere göre ilk grup silahlarını bırakıyor.

11.07.2025 10:00

KALABALIK BİR HEYET IRAK'A GİTTİ

Terör örgütü PKK'nın yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçti.

11.07.2025 09:00

SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

Terörsüz Türkiye’de bugün çok önemli adım atılıyor. 41 yıldır Türkiye’nin başına bela olan ve tarifsiz acılara yol açan PKK, bugün silah bırakıyor. Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK’nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak.

Yer: Irak/Süleymaniye

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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