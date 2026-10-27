Sadettin Saran ifade verdi, aylık gelirini açıkladı: Hayatımın en utanç verici günü

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanmasına başlandı. 62 yaşındaki iş adamı, "Kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim" dedi. Saran, duruşmada aylık gelirini de açıkladı.

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Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talebiyle hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına başlandı. eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saran, İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ilk defa hakim karşısına çıktı.

AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Cebeci'nin katılmadığı duruşmada Saran, kimlik tespitiğ sırasında aylık gelirini 6 milyon TL olarak açıkladı.

Sadettin Saran, 6-7 Haziran'daki seçimin ardından Fenerbahçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

"NE KULLANDIM NE DE TEMİN ETTİM"

Sadettin Saran, savunmasında "Ben ne bahsedilen maddeyi yetiştirdim, ne kimseye verdim, ne satışını yaptım. Arada geçen Whatsapp konuşmaları tamamıyla Ela Hanım ile aramızda geçen duygusal ilişki sürecinde izlediğimiz bir filmle ilgili geyik yapıldı. Assos'ta bahçede yapılan aramada bir şey bulunamadı. Ne satış yaptım ne yetiştirmesini yaptım. Bahçemde evimde hiçbir şey bulunamadı. Hayatımın en utanç verici günlerinden biriydi. Ben bir devlet memuru çocuğuyum. Kardeşlerime örnek olmaya çalıştım. 25 senede 28 tane spor salonu yaptırdım. 8 tane okul yaptırdım. 750 bin çocuk kullanıyor okulları ve spor salonlarını. Devletime seve seve bağışladım. Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim" dedi.

Ela Rümeysa Cebeci

"SUÇ İŞLEMİŞ OLSAM BU KADAR ALENİ YAZIŞMA YAPMAZDIM"

Saran savunmasının devamında "Evdeki kadını aradım ‘alüminyum folyo içinde bir şey varmış bu ne' dedim. Evdeki kadın, arılar geliyormuş kahve koymuş içine. Öyle ya da böyle ben akıllı bir insanım. Bir suç işlemiş olsam bu kadar aleni yazışmasını yapmazdım" ifadelerini kullandı.

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"BULAŞ OLMA İHTİMALİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİK"

Mahkeme başkanı, Saran'a saç örneğinde uyuşturucu tespit edildiğini söyleyerek soru sordu. Saran "Bunun bulaş olma ihtimali olduğunu iddia ettik. Ben seçim döneminde çok tokalaşırım. Bununla ilgili makaleler de var" cevabını verdi.

Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile konuşması hakkında ise "Geyik muhabbeti" dedi.

Mahkeme başkanı, "Bir ihbar var önce sizinle ilgili değil Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili. Sonra onun telefonu alındıktan sonra sizin adınız geçiyor. Suçla ilgili şeyleri soracağım size özel görüşmeleri sormayacağım. Sizin ses kaydınız var. ‘Sende var mı?' şeklinde. Nedir bu?" sorusunu yöneltti. Saran, "Bu bir geyik muhabbeti. Bir şarap içmiştik onunla alakalı. Laf olsun diye dedim, keyifli zaman geçirmiştik en son. Tamam, bulurum dedim" cevabını verdi.

Saran, "Dalından getir falan deniliyor. Açıklaması zor geyikler bunlar. Her yere baktılar yok öyle bir şey. Ben kendim onu nasıl yetiştireyim. Ben sigara kullanmam puro içerim. O ICOS içerken ben puro içiyordum" sözlerini sarf etti.

Mahkeme başkanının "Bir bitki emojisi atmış size Ela Rümeysa ve ‘getirmeyi unutma' demiş. Neden bahsediyor?" sorusunu Saran "Aynı şeylere takılıp duruyor" yanıtını verdi. Cebeci'nin "tüttürelim" mesajı hakkındaki soruya ise Sadettin Saran "Bu cinsel anlamda bir şey çok detayına girmek istemiyorum" şeklinde cavapladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ela Rümeysa Cebeci daha önce iki defa gözaltına alınmış, ikinci gözaltının ardından tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birden fazla ifade veren Cebeci, yaklaşık 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede Saran ve Cebeci'nin birbirlerine uyuşturucu madde sağladıkları belirtilmişti. Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme avukat beyanlarının ardından açıkladığı ara kararında Saran'ın duruşmalardan vareste tutulmasına ve önümüzdeki celse Cebeci'nin savunmasının alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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