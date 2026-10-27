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Almanya'da araç kalabalığa daldı, nedeni ise şaşkına çevirdi! Yaralılar var

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Almanya’nın Hannover kenti yakınlarında bir aracın kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu en az 5 kişi yaralandı. Korkunç olay çevredekilerin cep telefonuna saniye saniye yansırken, araç sahibinin ikametinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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Almanya’nın Hannover kenti yakınlarında dün gece bir sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürdü. Neustadt am Rübenberge kasabasında dün gece yaşanan olayda 5 kişi yaralandı.

ARACINI KASITLI OLARAK KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Hannover Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 23.30’da Mecklenhorster Caddesi’nde meydana geldi. Rutin trafik denetimi yapan polis ekipleri, BMW marka bir aracın kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürüldüğünü fark etti.

Almanyada araç kalabalığa daldı, nedeni ise şaşkına çevirdi! Yaralılar var
Başlık ResmiAlmanyada araç kalabalığa daldı, nedeni ise şaşkına çevirdi! Yaralılar var

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı durdurmak amacıyla ateş açtı. Bunun üzerine sürücü ve araçta bulunan diğer kişiler otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İKİ AİLE ARASINDA YAŞANAN ANLAŞMAZLIK YÜZÜNDEN YAŞANDI

Hannover polisi, Alman basınına yaptığı açıklamada, olayın ardından düzenlenen operasyon kapsamında araç sahibinin ikametinde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Aracın kalabalığın üzerine sürülmesinin, bölgedeki iki aile arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi. Şüphelilerin daha önce de aileler arasındaki anlaşmazlıklarla bağlantılı suçlar nedeniyle polis tarafından takip edildiği kaydedildi.

Almanyada araç kalabalığa daldı, nedeni ise şaşkına çevirdi! Yaralılar var
Başlık ResmiAlmanyada araç kalabalığa daldı, nedeni ise şaşkına çevirdi! Yaralılar var

Polis, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve kamu güvenliğine yönelik devam eden bir tehdit bulunmadığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturmayı Hannover Savcılığı devralırken, şüpheliler hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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