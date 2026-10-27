Brezilya’da sokak ortasında eşini rehin alan silahlı bir saldırgan, polis müdahalesiyle vurularak etkisiz hale getirildi. Dehşet anları kameralara yansırken, korkunç olayda kullanılan silahın sahte olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Brezilya’da sokak ortasında yaşanan rehine krizi çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Eşine yaklaşarak tabancayı kadının başına dayayan bir adam, kadını rehin aldı. Talihsiz kadının kurtulma çabalarına rağmen saldırgan, arkasından sarılarak onu kendine siper etti ve etraftakileri tehdit etti.

Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU YERE YIĞILDI

Çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, adamın kadını bırakmaması ve silahı başından çekmemesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu gövdesinden vurulan şüpheli yere yığıldı. Silah seslerinin ardından büyük panik yaşayan kadın olay yerinden kaçarak kurtulurken, polis ekipleri ve vatandaşlar kadını güvenli bir noktaya götürdü.

Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

Olayın ardından yapılan incelemelerde, saldırganın kadını tehdit etmek için kullandığı tabancanın sahte olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin üzerinde bir bıçak bulunduğu kaydedildi. Yetkililer rehine alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, vurulan adam hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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