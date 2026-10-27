Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı
Başlık ResmiSokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

Brezilya’da sokak ortasında eşini rehin alan silahlı bir saldırgan, polis müdahalesiyle vurularak etkisiz hale getirildi. Dehşet anları kameralara yansırken, korkunç olayda kullanılan silahın sahte olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Brezilya’da sokak ortasında yaşanan rehine krizi çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Eşine yaklaşarak tabancayı kadının başına dayayan bir adam, kadını rehin aldı. Talihsiz kadının kurtulma çabalarına rağmen saldırgan, arkasından sarılarak onu kendine siper etti ve etraftakileri tehdit etti.

Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı
Başlık ResmiSokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU YERE YIĞILDI

Çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, adamın kadını bırakmaması ve silahı başından çekmemesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu gövdesinden vurulan şüpheli yere yığıldı. Silah seslerinin ardından büyük panik yaşayan kadın olay yerinden kaçarak kurtulurken, polis ekipleri ve vatandaşlar kadını güvenli bir noktaya götürdü.

Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı
Başlık ResmiSokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

Olayın ardından yapılan incelemelerde, saldırganın kadını tehdit etmek için kullandığı tabancanın sahte olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin üzerinde bir bıçak bulunduğu kaydedildi. Yetkililer rehine alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, vurulan adam hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı
Başlık ResmiSokak ortasında aksiyon filmlerini aratmayan olay! Eşini silahla rehin aldı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Çinli liderle ilgili sözleri Mbappe
DÜNYA

Çinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.