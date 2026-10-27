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Çinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi

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Çinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi
Başlık ResmiÇinli liderle ilgili sözleri Mbappenin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Çin'in kurucu lideri Mao ile ilgili 'diktatör' şakası yaptığı öne sürülen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, ülkede eleştirilerin hedefi oldu. Söz konusu röportajın yayılmasının ardından Çinli iki büyük markanın, dünyaca ünlü yıldızla iş birliklerini sonlandırdığı belirtildi.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, "internette gördüğü en komik şakalardan birinin kendi yüzünün, ‘Çinli bir diktatörün’ yüzüne yerleştirildiği görsel olduğunu söylemesi" ülkede tartışma başlattı. Sözlerinin Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'la ilgili bir paylaşıma gönderme yaptığı düşünülürken, Çinli dev markaların Fransız yıldızla iş birliklerini sonlandırdığı belirtildi.

Çinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi
Başlık ResmiÇinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi

ÇİNLİ MARKA DEVLERİ SPONSORLUK ANLAŞMASINI FESHETTİ

Olayın ardından Çin'in önde gelen markalarından Dongpeng ve Mengniu, Mbappe ile olan sponsorluk anlaşmalarını sona erdirme kararı aldı. İçecek devi Dongpeng, yaptığı açıklamada Çin halkının milli duygularını inciten davranışlara karşı olduklarını belirterek Mbappe ile tüm iş birliklerini derhal sonlandırdıklarını duyurdu. Çin'in en büyük süt ürünleri üreticilerinden Mengniu da benzer bir açıklama yaparak futbolcuyla yollarını ayırdığını bildirdi.

Çinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi
Başlık ResmiÇinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi

‘DİKTATÖR’ ŞAKASI BAŞINI YAKTI

Videoda Mbappe, internette gördüğü en komik şakalardan birinin kendi yüzünün Çinli bir diktatörün yüzüne yerleştirildiği bir görsel olduğunu anlattı. Bu sözlerin, Mbappe'nin yüzünün Çin'in eski lideri Mao Zedong'un fotoğrafına eklendiği bir paylaşıma gönderme yaptığı düşünüldü.

Mbappe, eylül ayında Fransız spor gazetesi L'Equipe'e verdiği röportajda da kendisini diktatörlere benzeten internet paylaşımları hakkında konuşmuştu. Bu tür şakaların bazı yönlerden komik olabildiğini söyleyen futbolcu, milyonlarca insana acı çektiren kişilerle aynı şekilde anılmanın ise rahatsız edici olduğunu belirtmişti.

Çinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi
Başlık ResmiÇinli liderle ilgili sözleri Mbappe'nin başını yaktı! Dev markalar peş peşe kapıyı gösterdi

Çin'de 1976 yılında hayatını kaybeden Mao hakkında yapılan şakalar, toplumda hassas bir konu olarak görülüyor. Görüntülerin yayılmasının ardından ülkede kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da da konu gündem oldu. Bazı kullanıcılar Mbappe'nin sözlerini kabul edilemez bulurken bazıları da Dongpeng'in futbolcunun fotoğraflarını ürünlerinden kaldırmasını istedi.

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