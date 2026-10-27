Galler’de yaşayan 42 yaşındaki Danny Ellis, basit bir diş ağrısı nedeniyle ölümün eşiğine geldi. Dişindeki enfeksiyonun kalp kapağında delik oluşturması üzerine acil ameliyata alınan Ellis, haftalarca tedavi gördü. Geçirdiği felçlerin ardından hayatı kabusa dönen baba, bugün 9 yaşındaki kızına sarılmakta bile zorlanıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galler’in Llanrwst şehrinde yaşayan bir çocuk babası Danny Ellis, başlangıçta sıradan bir diş ağrısı sandığı rahatsızlık nedeniyle ağır bir sağlık mücadelesi verdi. Nisan ayında başlayan ağrısı için diş hekimine başvuran ve antibiyotik kullanan 42 yaşındaki adamın durumu, sonraki haftalarda giderek kötüleşti. Doktorlar, dişindeki enfeksiyonun kalbine yayıldığını ve hayati tehlike oluşturduğunu belirledi.

ANTİBİYOTİK İŞE YARAMADI

Danny Ellis, nisan ayında ailesiyle çıktığı tatilde gece yarısı şiddetli bir diş ağrısıyla uyandı. Ağrı kesici alarak tatilini tamamlamaya çalışan Ellis, eve döndüğünde diş hekimine başvurdu. Daha önce dişine müdahale edilen Ellis’e antibiyotik verildi. İlaçlar ilk başta işe yarıyor gibi görünse de mayıs ayında ağrıları yeniden başladı. Çekilen röntgenler sorunun kaynağını ortaya çıkaramadı. İkinci antibiyotik tedavisi de yalnızca geçici rahatlama sağladı.

Haziran ayında ise Ellis’in şikayetlerine grip benzeri belirtiler eklendi. Birkaç gün içinde eşi Ceri, Danny’nin kollarında, bacaklarında ve vücudunun farklı bölgelerinde kırmızı lekeler fark etti.

Diş ağrısıyla gittiği hastaneden felç çıktı! 42 yaşında ölümden döndü "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

KALBİNDE DELİP OLDUĞU ANLAŞILDI

Durumun ardından hastaneye kaldırılan Ellis’e detaylı tetkikler yapıldı. Adamın diş sorunlarından bahsetmesi üzerine doktorlar, kalbinin ultrasonla incelenmesini istedi. Yapılan ekokardiyogramda, kalbinin mitral kapağında bir delik olduğu ortaya çıktı.

DİŞİNDEKİ ENFEKSİYON KANINA KARIŞMIŞ

Ellis’e, kalbin iç yüzeyini ve kapaklarını etkileyen ciddi bir enfeksiyon olan endokardit ile hayati tehlike oluşturan sepsis teşhisi konuldu. Dişindeki enfeksiyonun kanına karışarak kalp kapağına ulaştığı ve hassas dokuda hasara neden olduğu belirtildi.

Antibiyotik tedavisine başlanan Ellis, bu sırada şiddetli titreme nöbetleri geçirdi. Yaşadığı zorlu süreci, “Sanki donuyormuşum gibi şiddetli titreme nöbetleri geçiriyordum ama dokunulduğunda adeta yanıyordum. Vücudum pes etmek istiyordu ama ben buna karşı koyuyordum” sözleriyle anlattı.

Diş ağrısıyla gittiği hastaneden felç çıktı! 42 yaşında ölümden döndü "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İLK AMELİYAT BAŞARISIZ OLDU

Durumu biraz düzeldikten sonra Broadgreen Hastanesi’ne sevk edilen Ellis’in akciğerleri, gelişen başka bir enfeksiyon nedeniyle sıvıyla doldu. Cerrahlar, 6 Temmuz’da hasar gören kalp kapağını onarmak için ameliyata aldı. Ancak kanı pıhtılaşmadığı için operasyonu sürdürmenin çok tehlikeli olduğuna karar vererek ameliyatı durdurdu.

BİRDEN FAZLA FELÇ GEÇİRMİŞ

Doktorlar, gerekli özel ekipmanların temin edilmesinin ardından 8 Temmuz’da yeniden ameliyat kararı aldı. İkinci operasyon başarıyla tamamlanırken Ellis, tedavi sürecinde birden fazla felç geçirdiğini öğrendi. Vücudunun sol tarafını kullanmakta güçlük çektiğini belirten adam hafıza sorunları da yaşamaya başladı.

Bangor’da tedavi gören Danny Ellis, 19 Ağustos’ta taburcu edilerek evine döndü. Ancak geçirdiği felçlerin etkileri nedeniyle günlük işlerini yapmakta ve eski gücünü kazanmakta hâlâ zorlanıyor. En büyük üzüntülerinden birinin ise 9 yaşındaki çocuğunu kucağına alamamak olduğunu söylüyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala