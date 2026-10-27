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KKTC'de bir ilk! Bebeğin solunum yolu doğum sırasında açıldı

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KKTC'de bir ilk! Bebeğin solunum yolu doğum sırasında açıldı
Başlık ResmiKKTCde bir ilk! Bebeğin solunum yolu doğum sırasında açıldı

KKTC’de, doğumdan sonra solunum güçlüğü yaşama riski bulunan bir bebeğe ilk kez EXIT prosedürü uygulandı. Anne karnındayken boynunda büyük bir kitle tespit edilen bebek, göbek kordonu aracılığıyla oksijen almaya devam ederken solunum yolu açıldı. Operasyonun ardından anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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KKTC'de ilk kez doğum sırasında bir bebeğe hayati bir müdahale yapıldı. Gebelik sürecinde bebeğinin boynunda büyük bir kitle tespit edilen Zühal Şevketoğlu, 29 Eylül’de gerçekleştirilen özel bir operasyonla doğum yaptı. Bebeğin doğum sonrasında solunum güçlüğü yaşama ihtimali üzerine uzman doktorlardan oluşan ekip tarafından EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment) prosedürünün uygulanmasına karar verildi.

DOĞUM SIRASINDA ÖZEL MÜDAHALE

Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Dr. Barış Sever, bebeğin boynundaki kitlenin doğum sonrasında solunum yolunu tıkama riski taşıdığını belirterek, bu nedenle doğum sırasında özel bir müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.

KKTC'de bir ilk! Bebeğin solunum yolu doğum sırasında açıldı
Başlık ResmiKKTC'de bir ilk! Bebeğin solunum yolu doğum sırasında açıldı

BEBEĞİN SOLUNUM YOLU AÇILDI

Operasyon kapsamında sezaryen sırasında bebeğin yalnızca başı çıkarılarak doğum geçici olarak durduruldu. Bebek, göbek kordonu aracılığıyla plasentadan oksijen almaya devam ederken uzman ekip tarafından solunum yolunun açılması için müdahalede bulunuldu. Solunum yolunun güvenli hale getirilmesinin ardından doğum tamamlandı. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KKTC’de ilk kez uygulandığı belirtilen EXIT prosedürü, doğum sırasında solunum yolu tıkanıklığı riski bulunan bebeklere, anne ile plasenta bağlantısı devam ederken müdahale edilmesine imkan sağlıyor. Böylece bebeğin doğum sonrasında oksijensiz kalma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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