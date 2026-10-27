ABD’de 5 yaş grubu futbol maçında forma giyen 3 yaşındaki Nevada, 12 dakikada 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Küçük çocuğun performansı sırasında sahaya polis çağrılması tartışmalara konu olurken, ailesi, “Çok iyi oynadığı için bunu yaptılar” diyerek tepki gösterdi. Lig yönetimi ise polisin, ailelerin davranışları nedeniyle çağrıldığını savundu.

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ABD’nin Florida eyaletinde, Orlando yakınlarında düzenlenen çocuklar arası futbol maçı, sahaya polis çağrılması sebebiyle gündem oldu.

Kendinden büyük çocuklarla aynı sahayı paylaşan 3 yaşındaki Nevada, 12 dakikada 10 gol attığı maçta izleyenleri kendisine hayran bıraktı. CBS’nin aktardığına göre Nevada’nın yüksek performansı, alanda bulunan velileri rahatsız etti.

Küçük çocuğun çalımları sebebiyle kendi çocuklarının ayağına neredeyse hiç top değmediğini savunan aileler, Nevada’nın ailesiyle tartışmaya başladı. Aileler arasındaki tansiyon düşmeyince de sahaya polis çağrıldı.

12 dakikada 10 gol atınca ortalık karıştı! Sahaya polis çağırdılar

“ÇOCUK ÇOK İYİ”

Küçük çocuğun futbol yeteneği dikkat çekerken, olay yerine gelen polislere konuşan lig yöneticisi Thomas Hayes de Nevada’nın başarısını kabul etti. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde Hayes’in, “Çocuk çok iyi... Harika. Gerçekten çok iyi” dediği duyuldu.

“OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA SORUN YAŞADIK”

Hayes, Nevada’nın diğer çocuklara göre daha ileride olduğunu ve çok sayıda gol attığını belirtti. Ancak küçük çocuğun oyun sırasında diğer oyuncuları zorladığını da öne sürdü. Daha önce Nevada’nın ailesiyle oyuncu değişiklikleri konusunda sorun yaşadıklarını söyleyen Hayes, ailenin bu kararlardan hoşlanmadığını ifade etti.

Hayes, polise verdiği ifadede Nevada’nın ailesinin, oğullarının diğer çocukları itmemesi yönündeki uyarılara karşı çıktığını ve diğer velilerle tartıştığını iddia etti. Lig yönetimi, ailenin sahadan ayrılmasını istediğini ve ücret iadesi yapmaya hazır olduğunu da belirtti.

12 dakikada 10 gol atınca ortalık karıştı! Sahaya polis çağırdılar

“SIRF İYİ OLDUĞU İÇİN KOVUYORLAR”

Nevada’nın annesi ise olayın farklı geliştiğini savunarak, diğer velilerle sorun yaşamamak için genellikle onların bulunduğu alanın karşı tarafında durduklarını söyledi. Anne, “Onu sırf futbolda iyi olduğu için buradan kovuyorlar” diyerek tepki gösterdi. CBS News’e konuşan anne, antrenörün oğluna maçta kalabilmesi için pas vermesi şartını koyduğunu, ancak karşılaşmanın yarısında polisin müdahale ettiğini anlattı.

12 dakikada 10 gol atınca ortalık karıştı! Sahaya polis çağırdılar

“ÇOK İYİ OLDUĞU İÇİN 3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU POLİSE ŞİKAYET ETTİLER”

Nevada’nın babası da ailenin çektiği videolarda, “Çok iyi olduğu için 3 yaşındaki bir çocuğu polise şikayet ettiler” ifadelerini kullandı.

Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada Nevada ve ailesine destek mesajları geldi. YouTube’da Ms. Rachel adıyla tanınan Rachel Accurso da küçük çocuğu programında ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Buna karşılık bazı kullanıcılar aileyi eleştirdi. Bir antrenör, “Bu ebeveynler kendilerinden utanmalı” yorumunu yaptı.

12 dakikada 10 gol atınca ortalık karıştı! Sahaya polis çağırdılar

Çocuk futbol ligini işleten i9 Sports ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili endişelerin farkında olduklarını ve konuyu ciddiye aldıklarını bildirdi. Açıklamada, “Her çocuğun ve ailenin saygılı bir şekilde muamele görmesi ve refahı bizim için son derece önemlidir” denildi.

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