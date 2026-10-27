Ekvador’da 16 yaşındaki TikTok fenomeni Leslibeth Anahí García Farías’ın kesik başı, siyah bir poşetin içinde bulundu. Genç kızın vücudunun geri kalanına henüz ulaşılamazken, cinayetin failleri aranıyor.

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Ekvador’un El Oro eyaletine bağlı Pasaje kentinde 16 yaşındaki TikTok fenomeni Leslibeth Anahí García Faría’ya ait olduğu bildirilen kesik bir baş bulundu. Cesedin geri kalanına henüz ulaşılamazken, olay ülkede büyük yankı uyandırdı.

POŞETİN İÇİNDEN KESİK BAŞI ÇIKTI

Cumartesi sabahı Pasaje’deki bir stadyumun dışında siyah bir çantanın içinde şüpheli bir paket bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, paketin içinden kayıp olarak aranan genç bir kızın kesik başını çıkardı. Yapılan incelemede başın Leslibeth’e ait olduğu belirlendi. Genç kızın vücudunun kalan kısmına ise henüz ulaşılamadı.

Günlerdir aranıyordu! 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşetten çıktı

SİLAHLA TEHDİT EDİLDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından sosyal medyada yayılan ve Leslibeth'e ait olduğu bildirilen bir video ortaya çıktı. Görüntülerde Leslibeth’in diz çöktüğü ve silahla tehdit edildiği görüldü. Videonun ne zaman çekildiği bilinmezken, yetkililer, cinayetle bağlantısı bulunup bulunmadığını henüz doğrulamadı.

Günlerdir aranıyordu! 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşetten çıktı

Olay yerinde kesik baş ile birlikte bulunan not ise cinayetin çetelerin arasındaki bir husumetle bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Mesajda, rakip çeteler için muhbirlik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik tehditlerin yer aldığı aktarıldı.

Günlerdir aranıyordu! 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşetten çıktı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ekipler cinayetin faillerini tespit etmek ve genç kızın vücudunun kalan kısmını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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