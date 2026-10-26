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Trump’tan seçim bombası: İhbar edene 1 milyon dolar ödül

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Trump’tan seçim bombası: İhbar edene 1 milyon dolar ödül
Başlık ResmiTrump’tan seçim bombası: İhbar edene 1 milyon dolar ödül

ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş seçimlerde ve 2026 ara seçimlerinde seçim hilesine ilişkin bilgi verenlere, sorumluların tutuklanıp mahkûm edilmesi halinde 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş seçimlerde ve 3 Kasım'da yapılacak 2026 ara seçimlerinde seçim usulsüzlüğüne ilişkin bilgi verenlere 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Trump, kendisine ait Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, ödülün seçim hilesini gerçekleştiren kişilerin tutuklanması ve mahkûm edilmesi halinde ödeneceğini belirtti.

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Trump paylaşımında, “Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçim hilesi yapıldığını bildiren herkese, hileyi yapan kişilerin tutuklanıp mahkûm edilmesi halinde 1 milyon dolar ödenecek!” ifadelerini kullandı.

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