Trump’tan seçim bombası: İhbar edene 1 milyon dolar ödül
ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş seçimlerde ve 2026 ara seçimlerinde seçim hilesine ilişkin bilgi verenlere, sorumluların tutuklanıp mahkûm edilmesi halinde 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş seçimlerde ve 3 Kasım'da yapılacak 2026 ara seçimlerinde seçim usulsüzlüğüne ilişkin bilgi verenlere 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
Trump, kendisine ait Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, ödülün seçim hilesini gerçekleştiren kişilerin tutuklanması ve mahkûm edilmesi halinde ödeneceğini belirtti.
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Trump paylaşımında, “Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçim hilesi yapıldığını bildiren herkese, hileyi yapan kişilerin tutuklanıp mahkûm edilmesi halinde 1 milyon dolar ödenecek!” ifadelerini kullandı.