Trump’tan seçim bombası: İhbar edene 1 milyon dolar ödül

ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş seçimlerde ve 2026 ara seçimlerinde seçim hilesine ilişkin bilgi verenlere, sorumluların tutuklanıp mahkûm edilmesi halinde 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş seçimlerde ve 3 Kasım'da yapılacak 2026 ara seçimlerinde seçim usulsüzlüğüne ilişkin bilgi verenlere 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Trump, kendisine ait Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, ödülün seçim hilesini gerçekleştiren kişilerin tutuklanması ve mahkûm edilmesi halinde ödeneceğini belirtti.

Trump paylaşımında, “Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçim hilesi yapıldığını bildiren herkese, hileyi yapan kişilerin tutuklanıp mahkûm edilmesi halinde 1 milyon dolar ödenecek!” ifadelerini kullandı.

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