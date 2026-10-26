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İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı cevabı: Kapalı ve kontrolümüzde

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İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı cevabı: Kapalı ve kontrolümüzde
Başlık Resmiİran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı cevabı: Kapalı ve kontrolümüzde

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bulunduğunu öne sürerek, belirlenen rota dışından geçmeye çalışan gemileri uyardı.

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İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunduğunu iddia etti.

İran basınında yer alan haberlere göre Abdullahi, Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri birlikleri denetledi. Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazın açık olduğu yönündeki açıklamalarına karşı çıkarak stratejik su yolunun kapalı olduğunu savundu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara ve deniz kuvvetlerinin Basra Körfezi kıyıları, adalar ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu belirten Abdullahi, bölgenin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

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BELİRLENEN ROTA DIŞINDA GEÇİŞ YAPAN GEMİLERE UYARI

Abdullahi, İran'ın belirlediği rota dışında geçiş yapmaya çalışan gemilerin kendi güvenliklerini tehlikeye atacağını öne sürdü. Bu şekilde geçiş yapmaya çalışan gemilerin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Basra Körfezi, adalar, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyılarındaki İran Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hazırlık seviyesinin geçmiş dönemlere kıyasla daha yüksek olduğunu belirten Abdullahi, birliklerin modern teçhizatla donatıldığını kaydetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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