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Hürmüz'de gövde gösterisi! CENTCOM Komutanı helikopterle geçti

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Hürmüz'de gövde gösterisi! CENTCOM Komutanı helikopterle geçti
Başlık ResmiHürmüz'de gövde gösterisi! CENTCOM Komutanı helikopterle geçti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, CH-47 Chinook tipi helikopterle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirerek bölgedeki operasyonel durumu inceledi. İran’a yönelik deniz ablukasını uygulayan birlikleri de ziyaret eden Cooper, ana geçiş güzergâhlarının İran’a ait deniz mayınlarından arındırıldığını açıkladı.

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, İran’a yönelik deniz ablukasını uygulayan birlikleri ziyaret etti. Cooper, ABD Kara Kuvvetlerine ait CH-47 Chinook tipi helikopterle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirerek mevcut operasyonel durumu gözlemledi.

Hürmüz'de gövde gösterisi! CENTCOM Komutanı helikopterle geçti
Başlık ResmiHürmüz'de gövde gösterisi! CENTCOM Komutanı helikopterle geçti

HÜRMÜZ’DE MAYINLAR TEMİZLENDİ

"Hürmüz Boğazı'ndaki ana geçiş güzergahları bugün de İran'a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda" diyen Cooper, "Körfez'deki ortaklarımızın ve denizcilik sektörünün yanında omuz omuza durmaya devam ediyoruz. Bu ziyaret, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesine yönelik güçlü taahhüdümüzü ortaya koyuyor. Halkımızın olağanüstü çabaları sayesinde Hürmüz Boğazı'ndaki ana geçiş güzergahları bugün de İran'a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda. ABD'deki kurumlar arası ekiplerimiz, Körfez İşbirliği Konseyi ve denizcilik sektörüyle birlikte ticari gemi trafiğinin kesintisiz sürmesini sağlamaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz'de gövde gösterisi! CENTCOM Komutanı helikopterle geçti
Başlık ResmiHürmüz'de gövde gösterisi! CENTCOM Komutanı helikopterle geçti

SON ALTI AYDA 3 BİNDEN FAZLA GEMİ GEÇTİ

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM kuvvetlerinin desteğiyle son altı ayda 3 binden fazla ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti. ABD kuvvetlerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından döşenen deniz mayınlarını boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarından başarıyla temizlemesinin ardından son aylarda ilerleme kaydedilmeye devam edildi. Cooper, ziyaret sırasında mayın temizleme görevine destek veren ABD askerleriyle bir araya geldi. Askerlere devam eden bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etti" denildi.

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GEMİLERİN YÜZDE 95’İNDEN FAZLASI GÜVENLİ GEÇTİ

CENTCOM ayrıca, Devrim Muhafızları’nın saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 95'inden fazlasının seferlerini güvenli şekilde tamamladığını ve bunun ABD ile bölgesel ortaklarının uluslararası su yolunda kontrolü elinde bulundurduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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