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Hürmüz'de tankerler bir bir patlıyor! İran'dan kaptanlara 'navigasyon' uyarısı

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Hürmüz'de tankerler bir bir patlıyor! İran'dan kaptanlara 'navigasyon' uyarısı
Başlık ResmiHürmüz'de tankerler bir bir patlıyor! İran'dan kaptanlara 'navigasyon' uyarısı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda deniz mayınına çarpan petrol yüklü bir süpertankerde yangın çıktığını duyurdu. Mayın nedeniyle alev alan tanker sayısının 3’e yükseldiğini öne süren İran, navigasyon sistemlerini kapatarak ilerleyen gemilerin “düşman” sayılacağını ve ağır müdahaleyle karşılaşacağını açıkladı.

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ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığının durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik tehlike sürüyor.

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HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA BİR TANKER DAHA MAYINA ÇARPTI

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinde navigasyon sistemlerini kapatarak “izinsiz bir güzergahta” ilerleyen petrol yüklü bir süpertanker, Hürmüz Boğazı’nın güney kesimlerinde deniz mayınına çarptı. Patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı bildirildi.

Hürmüz'de tankerler bir bir patlıyor! İran'dan kaptanlara 'navigasyon' uyarısı
Başlık ResmiHürmüz'de tankerler bir bir patlıyor! İran'dan kaptanlara 'navigasyon' uyarısı

Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaparken deniz mayınlarına çarparak alev alan tankerlerin sayısının 3’e yükseldiği kaydedildi.

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İRAN’DAN GEMİLERE “DÜŞMAN” UYARISI

DMO, Hürmüz Boğazı’nda navigasyon ve keşif sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin “düşman” olarak tanımlanacağını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu gemilere “ağır ve kesin” müdahalede bulunulacağı belirtildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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