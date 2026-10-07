İran ordusu, ABD ve İsrail'e karşı askeri yaklaşımını değiştirdiğini duyurdu. Savunma ağırlıklı stratejinin artık "önleyici operasyonları" da kapsadığını açıklayan İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Ürdün'deki ABD üslerine yönelik füze saldırılarını örnek göstererek, "Harekete geçmeden önce vuruldular" dedi. Tahran, gerekli görülmesi halinde benzer saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta gerilim aylardır dinmezken Tahran savaş doktrinini değiştirmek için harekete geçti.

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, savunma ağırlıklı yaklaşımın değiştiğini belirterek, gerekli görülmesi halinde ABD ve İsrail harekete geçmeden "önleyici operasyonlar" düzenleyebileceklerini açıkladı.

İran savaş doktrinini değiştirdi! "Harekete geçmeden vuracağız"

TAHRAN'DAN YENİ SAVAŞ DOKTRİNİ

İran'ın Fars Haber Ajansına konuşan Ekreminiya, "Yeni yaklaşımımız, düşmanın harekete geçmesini engellemeyi ve savaş alanındaki inisiyatifi elimizde tutmayı amaçlıyor" dedi.

Ürdün'deki ABD üslerine yönelik füze saldırıları ile Irak'ın kuzeyindeki silahlı gruplara karşı füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen operasyonları örnek gösteren Ekreminiya, söz konusu saldırıların yeni askeri yaklaşım kapsamında düzenlendiğini ifade etti.

ABD VE İSRAİL'E YENİ SALDIRI MESAJI

Tahran'ın söz konusu operasyonları meşru müdafaa kapsamında değerlendirdiğini belirten Ekreminiya, benzer saldırıların gelecekte de düzenlenebileceğinin mesajını verdi:

"Gerekirse, düşmanı herhangi bir saldırıdan caydırmak için gelecekte de önleyici operasyonlar gerçekleştireceğiz."

İran ordusu son günlerde askeri kapasitesini artıracağı yönünde de peş peşe açıklamalar yapıyor. Ekreminiya, 4 Ekim'deki açıklamasında savaşta edinilen tecrübeler doğrultusunda İran füzelerinin hem menzilinin hem de vuruş hassasiyetinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söylemişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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