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Dünya

Trump'tan İran'a gözdağı! "Çok yakında öğreneceksin"

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Trump'tan İran'a gözdağı!
Başlık ResmiTrump'tan İran'a gözdağı! "Çok yakında öğreneceksin"

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda başladıkları işi tamamlamaları gerektiğini söyledi. Trump, bunu “nazik” ya da “pek de nazik olmayan” bir şekilde yapabileceklerini belirtirken, Hürmüz Boğazı’nın ABD Donanması’nın kontrolünde olduğunu savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Baltimore'daki bir tersanede askeri teknoloji şirketi Anduril'in nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara bileşen üretimi için gerçekleştirdiği 3,7 milyar dolarlık yatırımın törenine katıldı.

Konuşmasında ABD'nin savunma yatırımlarının arttığını belirten Trump, nükleer denizaltıların Amerikan ordusunun gücünü artıracak önemli unsurlardan olduğunu ifade etti. Baltimore'daki Anduril yatırımını da öven Trump, ABD Donanmasının geleceğinde teknoloji ağırlıklı yatırımların önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

“BU İŞİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR”

İran'la savaş konusunda değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD'nin İran'da başladığı işi tamamlaması gerektiğini belirtti.

Trump, “Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele, sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız. Bunu çok yakında öğreneceksin” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettiklerini savunarak İran eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında da konuştu.

Trump, Hamaney'i kastederek, “Hamaney'i hatırladınız mı? Hepsi öldü” dedi.

Trump ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki birçok ülke liderinin kendisine teşekkür ettiğini söyledi. ABD Başkanı, söz konusu liderlere “Onlara bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız dedim” ifadelerini kullandı.

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HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının sürdüğünü belirterek boğazın tamamen ABD Donanması'nın kontrolünde olduğunu savundu. Trump, “Bir diğer deyişle Hürmüz Boğazı, ABD Donanması'na ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir” ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgeden gelecek petrole ihtiyacı olmadığını da belirten Trump, ülkesinin petrol açısından bölgedeki kaynaklara bağımlı olmadığını ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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