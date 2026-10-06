Trump açıkladı! İran'ın eski Petrol Bakanı neden istifa etti?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın eski Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, Paknejad’ın istifa ederken İran’ın ekonomik durumuna ilişkin “Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok” dediğini öne sürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore’da katılacağı etkinlik öncesinde Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. İran ile devam eden siyasi ve askeri krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, eski İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifasını da gündeme getirdi.

Trump, Paknejad’ın geçtiğimiz pazar günü görevinden ayrılmasına ilişkin, “İran Petrol Bakanı istifa etti. ‘Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok’ dedi” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ PETROL SEVKİYATINA DEĞİNDİ

Trump, çatışmalar nedeniyle uluslararası denizcilik trafiğinin olumsuz etkilendiği Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Son birkaç günde milyonlarca varil petrol taşındığını belirten Trump, “Şu anda, savaş öncesindekiyle aynı, hatta bazen daha yüksek seviyelerde sevkiyat gerçekleştiriyoruz” dedi.

“ÇOK SAYIDA TERSANE AÇACAĞIZ”

Baltimore’daki programına da değinen Trump, katılacağı etkinlikte yeni bir tersanenin açılacağını söyledi.

Trump, “Çok özel bir yere gidiyoruz; bugün çok büyük bir tersane açıyoruz. Aslında önümüzdeki yıl çok sayıda tersane açacağız. Ordumuz daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde inşaat yapıyor” ifadelerini kullandı.

ARA SEÇİM MESAJI

ABD Başkanı, ülkede yaklaşan ara seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Trump, “Bence çok iyi iş çıkaracağız. Mitingler işleri değiştirdi. İnsanlara Cumhuriyetçilerin neler yaptığını anlatıyoruz” dedi.

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PAKNEJAD’IN İSTİFASININ NEDENİ NE?

İran basınında daha önce yer alan haberlerde Paknejad’ın istifasının nedenine ilişkin ayrıntı verilmemişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifayı kabul etmesinin ardından Petrol Bakanlığı görevine geçici olarak İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Birimi Yardımcısı Mehdi Tabatabaei ise Paknejad’ın kişisel nedenlerle “çok uzun zaman önce” istifa ettiğini açıkladı.

Tabatabaei, Pezeşkiyan’ın istifa talebini Paknejad’ın yoğun ısrarı üzerine kabul ettiğini belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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