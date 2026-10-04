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Dünya

İran’dan Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan! ABD cevap verdi

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İran’dan Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan! ABD cevap verdi
Başlık Resmiİran’dan Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan! ABD cevap verdi

ABD’nin 7 günlük ateşkese kapıyı kapatmasının ardından gözler yeniden Hürmüz Boğazı’na çevrildi. İran, boğazın açılması şartlarını içeren 7 günlük plana Washington’dan gelen cevabı incelediğini açıkladı.

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Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, New York'ta bizzat Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından açıklanan 7 günlük planla ilgili ABD'den gelen karşı görüşlerin ellerine ulaştığını doğruladı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden ABD'ye iletildiğini ve ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti.

İran’dan Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan! ABD cevap verdi
Başlık Resmiİran’dan Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan! ABD cevap verdi
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İRAN'IN KARARI BEKLENİYOR

ABD tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, "Bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, İran'ın aynı zamanda tüm ihtimallere hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

İran’dan Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan! ABD cevap verdi
Başlık Resmiİran’dan Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan! ABD cevap verdi
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İran'ın 7 günlük planı, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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