Zirve bitti, onlar New York’tan ayrılmadı: İranlı diplomatlar ABD'yi harekete geçirdi

BM Genel Kurulu bitmesine rağmen New York'ta kalmaya devam eden iki İranlı temsilci ABD'yi harekete geçirdi. Uyarılara uymayan diplomatlar sınır dışı edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte New York-Tahran hattında yeni bir diplomatik kriz patlak verdi. Zirve sonrası uygulanan protokol şartlarını ihlal ettikleri öne sürülen iki İranlı diplomat, Washington yönetiminin radarına takıldı.

ABD merkezli haber platformu Axios'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili, İranlı iki diplomata ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığının attığı adımı anlattı.

HERKES GİTTİ İKİSİ KALDI

Yetkili, BM Genel Kurulu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından İran heyetindeki herkesin kendi ülkelerine derhal dönmeleri hususunda İran diplomatik misyonuna bildirimde bulunulduğunu ancak heyetten iki diplomatın buna uymadığını iddia etti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında kritik hafta başlıyor! Bu 4 veri fiyatları etkileyebilir

ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER

ABD'li yetkili, "Bakan Rubio, bu konuda ciddi. BM Genel Kurulu sona ereli çok zaman geçmesine rağmen İran heyetinden iki üyenin hala New York'ta olduğu tespit edildi. Bu kişiler, şimdi ülkeden gönderildi" ifadesini kullandı.

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığının bu kişilerden birini cuma gecesi, diğerini ise cumartesi günü ülkeden gönderdiğini ileri sürdü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala