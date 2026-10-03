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Dünya

İran’da ekonomik baskı arttı! Dolar tarihi zirveyi gördü

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İran’da ekonomik baskı arttı! Dolar tarihi zirveyi gördü
Başlık Resmiİran’da ekonomik baskı arttı! Dolar tarihi zirveyi gördü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası ve yükselen döviz kuruna ilişkin "Ekonomik baskı arttı" açıklamasında bulundu. İran’da doların serbest piyasadaki satış kuru 269 bin tümene çıkarak tarihi zirveyi gördü.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik baskıya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"EKONOMİK BASKI ARTTI"

ABD ve İsrail'in, İran'ın hayati damarlarını keserek halk üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını belirten Pezeşkiyan, ekonomik baskının arttığını ifade etti.

Pezeşkiyan açıklamasında, “Ekonomik baskı arttı. Ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetin çabalarıyla düşmanın ekonomik savaşla belirlediği hedeflerine ulaşmasına izin vermedik” ifadelerini kullandı.

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DOLAR TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Pezeşkiyan ayrıca hükümet olarak olağanüstü durumları yönetmek amacıyla yeni bir oluşuma gittiklerini belirtti.

İran'da bugün doların serbest piyasadaki satış kuru 269 bin tümene yükseldi. Böylece dolar, İran'da serbest piyasada tarihi zirveyi gördü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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