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Dünya

İran için kritik saatler! Trump kurmaylarının gizli zirvede buluştuğu iddia edildi

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İran için kritik saatler! Trump kurmaylarının gizli zirvede buluştuğu iddia edildi
Başlık Resmiİran için kritik saatler! Trump kurmaylarının gizli zirvede buluştuğu iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın en üst düzey ulusal güvenlik ekibinin, İran ve Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Camp David'de saatler süren gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, kamuoyuna duyurulmayan toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık etti.

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ABD'nin müttefikleri Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik Husi saldırılarının ardından Yemen'de gerilim tırmanırken, İran cephesindeki belirsizlik de Washington'u harekete geçirdi.

Axios'un özel haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanları cuma günü Camp David'de bir araya geldi.

İran için kritik saatler! Trump kurmaylarının gizli zirvede buluştuğu iddia edildi
Başlık Resmiİran için kritik saatler! Trump kurmaylarının gizli zirvede buluştuğu iddia edildi

Saatler süren ve Beyaz Saray tarafından duyurulmayan toplantının gündeminde İran savaşında atılacak yeni adımlar ile Suudi Arabistan-Husi çatışması vardı.

TOPLANTIYA VANCE BAŞKANLIK ETTİ

Üç ABD'li yetkilinin verdiği bilgiye göre toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık etti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de katıldı.

ABD'li yetkililerden biri toplantının içeriğine ilişkin, "Bir şeyler kararlaştırıldı ya da en azından derinlemesine tartışıldı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ise toplantıya ilişkin yorum yapmadı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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