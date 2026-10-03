Ons altındaki geri çekilme sonrası altın yatırımcısını 4 kritik gün bekliyor. 5 Ekim'den itibaren açıklanacak kritik ABD verileri ve Fed sinyalleri, altının 4 bin dolarlık alt sınıra kayıp kaymayacağını ya da 4 bin 200 dolar direncini kırıp kıramayacağını netleştirecek.

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Ons altın, 28 Eylül–2 Ekim haftasını yüzde 3,4'lük bir geri çekilmeyle 4.100 dolar sınırında tamamlayarak düşüş serisini ikinci haftaya taşıdı. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve güç kazanan dolar, değerli metal üzerindeki ana baskı unsurları olmayı sürdürüyor.

ABD tarafında istihdam piyasasının zayıfladığına işaret eden veriler gelse de bu durum altındaki toparlanma çabalarını desteklemekte yetersiz kaldı.

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ENERJİ FİYATLARI VE FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Hafta başında tırmanışa geçen petrol fiyatları, küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Tahvil faizleri ve dolar endeksinin eş zamanlı değer kazanmasıyla ons altın 4.110 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Jeopolitik gerilimler devam etse de enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskısı ve yüksek faiz beklentisi, güvenli liman talebinin önüne geçerek haftalık fiyatlamanın ana yönünü belirledi.

Altında kritik hafta başlıyor! Bu 4 veri fiyatları etkileyebilir

ABD İŞ GÜCÜ PİYASASI

ABD’de açıklanan Ağustos ayı JOLTS verilerinde açık iş sayısının 7,1 milyon seviyesinde kalması, iş gücü talebinde kademeli bir yavaşlamaya işaret etti. Ardından gelen Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi ise 90 binlik piyasa beklentisinin oldukça altında kalarak yalnızca 29 bin artış gösterdi.

İşsizlik oranının yüzde 4,2’ye yükseldiği ve ortalama saatlik kazanç artışının yüzde 0,1’de kaldığı bu tablo, Fed’in ekim ayındaki faiz artırım olasılığını zayıflatmış olsa da ons altının 4.200 dolar üzerinde tutunmasını sağlayamadı. ABD tahvil getirilerindeki yüksek seyir, altındaki yukarı yönlü hamleleri sınırlamaya devam ediyor.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN DAHA DİRENÇLİ

Ons altındaki geri çekilme iç piyasaya da yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, haftayı yüzde 1,53 kayıpla 6.613 lira seviyesinde kapattı.

Aynı dönemde Dolar/TL kurunda yaşanan yüzde 0,14'lük hafif yükseliş, küresel piyasalardaki sert düşüşün gram altına tam anlamıyla yansımasını engelledi.

Altında kritik hafta başlıyor! Bu 4 veri fiyatları etkileyebilir

PİYASALARIN İLK KRİTİK SINAVI 5 EKİM'DE

Pazartesi günü ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak. TSİ 17.00'de yayımlanacak veride özellikle istihdam ve fiyat alt endeksleri takip edilecek.

Hizmet sektöründe fiyat baskısının güçlenmesi tahvil getirilerini yukarı taşıyabilir. Daha zayıf istihdam ve ılımlı fiyat göstergeleri ise Fed'in ekim ayında beklemede kalacağı beklentisini destekleyebilir.

7 VE 8 EKİM'DE FED MESAJLARI

7 Ekim Çarşamba günü Fed'in 15–16 Eylül toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Piyasa, üyelerin enflasyon, petrol fiyatları ve iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde faiz politikasına yönelik mesajları arayacak.

8 Ekim Perşembe günü ise Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın İstanbul'daki ekonomik forumda yapacağı konuşma ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Altında kritik hafta başlıyor! Bu 4 veri fiyatları etkileyebilir

CUMA GÜNÜ GÖZLER TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNDE

9 Ekim Cuma günü Michigan Üniversitesi tüketici güveni açıklanacak. Veride yalnızca güven endeksi değil, tüketicilerin kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de izlenecek.

Enflasyon beklentilerindeki hareket, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve buna bağlı olarak tahvil faizleri ile dolar üzerinden altın fiyatlamasını etkileyebilecek başlıklar arasında yer alacak.

Altında kritik hafta başlıyor! Bu 4 veri fiyatları etkileyebilir

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik görünümde 4 bin 100 dolar kısa vadede önemli bir referans seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 4 bin dolar psikolojik sınırı izlenirken, yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 200 dolar ilk önemli eşik olarak takip edilecek.

4 bin 200 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4 bin 280–4 bin 300 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Yeni haftada piyasaların odağında ise ABD verileri, Fed mesajları, tahvil faizleri ve doların seyri olacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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