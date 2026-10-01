Altının ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.162 dolar ve gram fiyatı 6.548 TL’den güne başladı. Onsta 4.100-4.200 dolar bandında dengelenme çabası devam ederken; ABD’de açıklanan PCE enflasyonunu beklenti altında kaldı. Verinin ardından ekim ayındaki toplantıda FED’den faiz indirimi beklentisi %38 sınırına kadar geriledi. Bu gelişme altın için umut olurken; yüksek petrol fiyatı ve ABD tahvil faizleri fiyatları frenliyor...

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 0,59 değer kaybetti ve 4.157 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons TSİ 06:00 itibarıyla 4.165 dolardan fiyatlandı. Haftanın ilk yarısında gerçekleşen düşüşün ardında ons fiyatında kısa vadede 4.100-4.200 bandında konsolide olma çabasının sürdüğü görülüyor.

Spot piyasa işlem gören 1 Ekim 2026 gram altın fiyatı ise 6.555 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da 6.500 desteğinin korunması dikkat çekti.

PCE VERİSİ MORAL VERDİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD'de FED'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ağustosta yüzde 0,3 arttı ve yüzde 0,4'lük beklentinin altında kaldı. Çekirdek PCE aylık yüzde 0,2 yükselerek, yüzde 0,3'lük beklentinin altında gerçekleşti. Yıllık PCE enflasyonu yüzde 3,4 oldu; beklenti yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Altın fiyatı için yeni umut! FED beklentisi bir anda tersine döndü

Verinin ardından piyasalar, FED'in ekim toplantısında faiz artıracağı yönündeki fiyatlamayı aşağı çekti. CME FEDWatch anketinde bu ihtimal, yüzde 51’den yüzde 38 sınırına kadar geriledi.

ALTIN İÇİN ÖNEMİ…

FED beklentilerindeki bu değişim, kısa vadede altın açısından önemli görülüyor. Faiz artışı beklentisinin gerilemesinin, ABD tahvil getirileri ve dolar endeksi üzerindeki yukarı yönlü baskının hafiflemesine de imkân verebileceği ve bunun altın üzerindeki stresi hafifletebileceği ifade ediliyor.

PCE sonrası oluşan “daha iyimser” FED beklentisi, altın fiyatlarının destek seviyelerde tutunmasına yardımcı olan unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Ancak enflasyon riskinin tamamen ortadan kalkmadığı da görülürken, aralık ayında “faiz artışı” beklentisi yüzde 56 ihtimalle fiyatlanmaya devam ediyor.

Altın fiyatı için yeni umut! FED beklentisi bir anda tersine döndü

PETROL VE TAHVİL

Öte yandan ABD ile İran arasındaki görüşmelerde belirgin bir ilerleme sağlanamaması petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına sebep oluyor. Brent varil fiyatı 100 doların altına gelse de bu seviyeye yakın görünümünü koruyor.

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Yüksek petrol fiyatları, enerji kaynaklı enflasyonun uzun süre kalıcı olabileceği endişesini canlı tutuyor. Bu durum da FED'in “sıkı bir para politikasını kısa ve orta vadede sürdürebileceği” beklentisini güçlendiriyor.

ABD tahvil piyasasında da satış baskısı devam ederken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,30 seviyesini aşarak 2002'den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,6'nın üzerine yönelmişti.

GÖZLER ŞİMDİ BU VERİDE

Piyasaların odağında şimdi yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Eylülde istihdamın yaklaşık 85-90 bin kişi artabileceği bekleniyor. Bu verinin güçlü bir istihdam görünümüne işaret etmesi halinde, FED'in enflasyonla mücadelede daha sıkı durabileceği beklentisinin buradan da güç alabileceğine dikkat çekiliyor. Zayıf bir istihdam tablosunun ise ekim ayı faiz artışı beklentilerini daha da aşağı çekerek, altın üzerindeki baskının azalmasına zemin hazırlayabileceği aktarılıyor. Ons fiyatında kısa vadede 4.100 dolar destek ve 4.220 dolar direnç olarak gösteriliyor.