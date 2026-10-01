Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Eşel mobil uygulaması sona erdi! Vatandaşın cebine 400 milyar liralık kalkan

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Eşel mobil uygulaması sona erdi! Vatandaşın cebine 400 milyar liralık kalkan
Başlık ResmiEşel mobil uygulaması sona erdi! Vatandaşın cebine 400 milyar liralık kalkan

Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasalarında oluşturduğu fiyat şokunun ardından akaryakıtta devreye alınan ve bugün itibarıyla sona eren eşel-mobil sisteminin, vatandaşın cebine 400 milyarlık katkısı oldu.

Kaydet
|
Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye'de 5 Mart’ta eşelmobil sistemiyle başlayan ve motorinde kademeli ÖTV uygulamasıyla devam eden destek kapsamında yaklaşık 400 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçildi.

Petrol fiyatları, döviz kuru ve maliyetlerdeki hareketlilik pompaya yansımaya devam etmesine rağmen eşelmobil sistemi vatandaşın cebini hafifletti. Öte yandan eşelmobil sistemi sona ererken, motorinde vergi desteği kademeli ÖTV uygulamasıyla devam edecek.

5 Mart’ta İstanbul’da benzinin litresi 58,40 lira, motorinin litresi 60,40 liradan satılıyordu. Ankara’da da benzin 59,34 lira, motorin 61,49 liraydı. Eylül sonunda İstanbul’da benzin 80,40 liraya, motorin 93,50 liraya; Ankara’da ise benzin 81,40 liraya, motorin 94,60 liraya çıktı. Böylece İstanbul ve Ankara’da net artış benzin için 22 lira, motorinde ise 33 lira oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
İnternette
EKONOMİ

İnternette 'sahte yorum' dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

HİÇ UYGULANMASAYDI FİYATI DAHA DA UÇACAKTI

Vergi desteği hiç uygulanmasaydı KDV etkisiyle birlikte Ankara ve İstanbul’da motorin 108 lirayı, benzin ise 94 lirayı görecekti. Eşelmobil kapsamında benzinde litre başına yaklaşık 10,39 liralık ÖTV farkı vergi üzerinden karşılanıyordu. KDV etkisiyle birlikte bunun pompa fiyatındaki karşılığı yaklaşık 12,47 lirayı buluyor.

Motorinde ise eylül boyunca litre başına 3 lira olan ÖTV bugün itibarıyla 6 liraya yükseliyor. 3 liralık ÖTV artışının üzerine yüzde 20 KDV de eklendiğinde pompa fiyatına etkisi yaklaşık 3,60 lira oluyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.