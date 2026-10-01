Eşel mobil uygulaması sona erdi! Vatandaşın cebine 400 milyar liralık kalkan

Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasalarında oluşturduğu fiyat şokunun ardından akaryakıtta devreye alınan ve bugün itibarıyla sona eren eşel-mobil sisteminin, vatandaşın cebine 400 milyarlık katkısı oldu.

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Türkiye'de 5 Mart’ta eşelmobil sistemiyle başlayan ve motorinde kademeli ÖTV uygulamasıyla devam eden destek kapsamında yaklaşık 400 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçildi.

Petrol fiyatları, döviz kuru ve maliyetlerdeki hareketlilik pompaya yansımaya devam etmesine rağmen eşelmobil sistemi vatandaşın cebini hafifletti. Öte yandan eşelmobil sistemi sona ererken, motorinde vergi desteği kademeli ÖTV uygulamasıyla devam edecek.

5 Mart’ta İstanbul’da benzinin litresi 58,40 lira, motorinin litresi 60,40 liradan satılıyordu. Ankara’da da benzin 59,34 lira, motorin 61,49 liraydı. Eylül sonunda İstanbul’da benzin 80,40 liraya, motorin 93,50 liraya; Ankara’da ise benzin 81,40 liraya, motorin 94,60 liraya çıktı. Böylece İstanbul ve Ankara’da net artış benzin için 22 lira, motorinde ise 33 lira oldu.

HİÇ UYGULANMASAYDI FİYATI DAHA DA UÇACAKTI

Vergi desteği hiç uygulanmasaydı KDV etkisiyle birlikte Ankara ve İstanbul’da motorin 108 lirayı, benzin ise 94 lirayı görecekti. Eşelmobil kapsamında benzinde litre başına yaklaşık 10,39 liralık ÖTV farkı vergi üzerinden karşılanıyordu. KDV etkisiyle birlikte bunun pompa fiyatındaki karşılığı yaklaşık 12,47 lirayı buluyor.

Motorinde ise eylül boyunca litre başına 3 lira olan ÖTV bugün itibarıyla 6 liraya yükseliyor. 3 liralık ÖTV artışının üzerine yüzde 20 KDV de eklendiğinde pompa fiyatına etkisi yaklaşık 3,60 lira oluyor.

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