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Ekonomi

İnternette 'sahte yorum' dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

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İnternette 'sahte yorum' dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Başlık Resmiİnternette sahte yorum dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde tüketicileri yanıltan sahte yorumlara karşı yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre ürün veya hizmeti satın almayan kişiler yorum yapamayacak, değerlendirmeler objektif kriterlere göre yayımlanacak ve kurallara uymayan satıcılar hakkında idari yaptırım uygulanacak.

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Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde tüketicileri yanıltabilecek sahte ürün yorumlarına karşı uygulanan kuralları açıkladı.

Bakanlık, ürün veya hizmet satın alma kararlarını doğrudan etkileyen tüketici değerlendirmelerinin belirli kurallara göre yayımlanması gerektiğini bildirdi.

ÜRÜNÜ ALMAYAN YORUM YAPAMAYACAK

Bakanlığın açıklamasına göre, internet sitelerindeki bir ürün veya hizmet hakkında yorum yapabilmek için o ürün ya da hizmetin satın alınmış olması gerekiyor.

Yapılan değerlendirmeler, gerekli kontrollerin ardından olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın yayımlanıyor. Yorumların tüketiciyi belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmiyor.

Değerlendirmelerin tarih, verilen puan veya satıcı gibi objektif kriterler üzerinden sıralanması gerekiyor.

İnternette sahte yorum dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Başlık Resmiİnternette sahte yorum dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

YORUMLAR EN AZ 1 YIL YAYINDA KALACAK

Düzenlemeye göre tüketici yorumlarının en az bir yıl boyunca yayımlanmasına ilişkin kurallar da bulunuyor.

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Ticaret Bakanlığı, bu uygulamaların amacının tüketicilerin internet alışverişlerinde gerçek dışı veya yanıltıcı değerlendirmeler nedeniyle yanlış karar vermesinin önüne geçmek olduğunu belirtti.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM

Reklam Kurulu tarafından tüketici yorumlarına ilişkin düzenli olarak incelemeler yapılıyor. Mevzuatta belirlenen kurallara aykırı hareket eden satıcı ve sağlayıcılara ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunmasına yönelik denetim ve çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

İnternette sahte yorum dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Başlık Resmiİnternette sahte yorum dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İnternet ortamında sahte ürün yorumlarıyla vatandaşımızın yanlış yönlendirilmesine müsaade etmiyoruz. İnternet ortamında bir mal veya hizmete yönelik yapılan tüketici değerlendirmeleri, tüketicilerin satın alma kararlarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esaslar, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 28/B maddesinde düzenleniyor. Ayrıca ‘Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz’, Reklam Kurulunun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında alınan ilke kararı olarak kabul edildi. Yönetmelik kapsamında tüketici değerlendirmelerinin yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin veriliyor. Değerlendirmeler, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu veya olumsuz ayrımı yapılmaksızın yayımlanıyor. Değerlendirmelerin herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayımlanması gerekiyor. Değerlendirmelerin en az bir yıl süreyle yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

İnternette sahte yorum dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Başlık Resmiİnternette sahte yorum dönemi bitiyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

01.07.2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.08.2026 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketici değerlendirmeleri konusunda tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla önemli değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda tüketicilerin satın alma kararlarının olumsuz yönde etkilenmemesi ve ekonomik davranış biçimlerinin bozulmaması amacıyla Reklam Kurulumuz tarafından sıklıkla tüketici değerlendirmelerini konu alan incelemeler gerçekleştiriliyor. Mevzuatta düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden satıcı ve sağlayıcılara, 6502 sayılı Kanun’da belirlenen idari yaptırımlar uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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