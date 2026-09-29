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Ticaret Bakanlığı'ndan Mustafa Tuzcu açıklaması: İddialar gerçek dışı

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Ticaret Bakanlığı'ndan Mustafa Tuzcu açıklaması: İddialar gerçek dışı
Başlık ResmiTicaret Bakanlığından Mustafa Tuzcu açıklaması: İddialar gerçek dışı

Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkında bir milletvekili tarafından sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek hukuki hakların saklı tutulduğunu bildirdi.

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Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkında sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir milletvekili tarafından ortaya atılan iddiaların "tamamen gerçek dışı, senaryo ve kurgu ürünü, mesnetsiz ve iftira niteliğinde" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Mustafa Tuzcu'nun Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulundaki görevini ilgili mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığını temsilen yürüttüğü ifade edildi. Sosyal medya paylaşımında adı geçen kişiyle Tuzcu'nun şahsi bir tanışıklığının bulunmadığı kaydedildi.

Bakanlık, aynı kurulda bir dönem görev yapılmış olmasından hareketle kişiler arasında başka bir ilişki veya bağlantı bulunduğu yönündeki iddiaların da dayanaksız olduğunu savundu.

Açıklamada ayrıca DEİK İş Konseyi başkanlarının seçimle göreve geldiği vurgulanarak, Ticaret Bakanlığının veya Bakan Yardımcısı Tuzcu'nun herhangi bir kişiyi İş Konseyi Başkanı olarak seçme ya da atama yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

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"TEMELSİZ İFTİRALARDAN İBARET"

Ticaret Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, kamu görevi ve seçimle yürütülen bir süreci çarpıtarak Sayın Bakan Yardımcımız ile adı geçen kişiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılması temelsiz iftiralardan ibarettir."

Açıklamada, milletvekilliği sıfatının kamu görevini yürüten bir kişiyi "yalan ve iftiralarla lekeleme hakkı" vermeyeceği ifade edilerek, sosyal medyada paylaşılan iddiaların "siyasal ve ayrıca kişisel hesaplarla servis edilen yalan ve kurgu dizisi" olduğu öne sürüldü.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasının sonunda Bakanlığın ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun şahsiyet ve itibarını hedef alan iddialara karşı "her türlü yasal hakkın saklı" olduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasını, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleriyle tamamladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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