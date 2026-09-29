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Claude çöktü mü? 29 Eylül 2026 erişim sorunu kullanıcılar tarafından araştırılıyor!

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Claude çöktü mü? 29 Eylül 2026 erişim sorunu kullanıcılar tarafından araştırılıyor!
Başlık ResmiClaude çöktü mü

Claude'a erişimde 29 Eylül 2026 Salı günü sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri arttı. Akşam saatlerinde Claude'un cevap vermemesi, hata vermesi ve yavaş çalışması üzerine kullanıcılar “Claude çöktü mü?”, “Claude neden açılmıyor?” sorularını araştırmaya başladı. Spotify erişim sorunu da aynı saatlerde yaşanmaya başladı.

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Downdetector verilerinde Claude için bildirilen sorunlarda kısa süre içerisinde dikkat çekici bir yükseliş görülürken, ABD'de binlerce kullanıcının platforma erişimde problem yaşadığı bildirildi. Claude erişim sorunu Türkiye'de de görülürken kullanıcılar ''Claude çöktü mü?'' araştırmaya başladı.

Claude çöktü mü? 29 Eylül 2026 erişim sorunu kullanıcılar tarafından araştırılıyor!
Başlık ResmiClaude çöktü mü? 29 Eylül 2026 erişim sorunu kullanıcılar tarafından araştırılıyor!

CLAUDE ÇÖKTÜ MÜ?

Claude'a ilişkin kullanıcı bildirimlerinde 29 Eylül Salı günü belirgin bir artış yaşandı. Downdetector verilerine göre hem Türkiye'de hem de ABD'de binlerce kullanıcı Claude hizmetiyle ilgili sorun bildirdi.

29 Eylül saat 17.09'da 9.116 rapor seviyesine ulaşan artışla beraber resmi açıklamalar da takip edilmeye başlandı. Yaşanan sorunun ise geçici bir durum olduğu düşünülüyor. Kısa süre içerisinde problemin çözülmesi bekleniyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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