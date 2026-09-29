Ders esnasında dehşeti yaşadılar! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ders sırasında bir sınıfın tavan sıvaları düştü. Olayda yaralanan 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Derince ilçesi Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda, öğrencilerin derste olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfın tavanındaki sıvalar düştü.

Sıvaların düşmesi sonucu sınıftaki 3 öğrenci yaralandı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri okulda yapılan öğrenciler, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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