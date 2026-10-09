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Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi! Dev LPG tankerine saldırı

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Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi! Dev LPG tankerine saldırı
Başlık ResmiHürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi! Dev LPG tankerine saldırı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçtiği belirtilen dev LPG tankeri NV Sunshine'a saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının ardından tankerde yangın çıktığı bildirilirken, Tahran'dan bölgedeki gemilere yönelik yeni bir uyarı geldi.

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçmeye çalışan dev LPG tankeri NV Sunshine'ın hedef alındığını açıkladı. Saldırı sonrası tankerde yangın çıktığı belirtilirken, İran'dan deniz taşımacılığına ilişkin dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, NV Sunshine adlı LPG tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "yasa dışı" güzergâhtan geçmeye çalıştığı sırada vurulduğu ifade edildi. Saldırının ardından gemide yangın çıktığı aktarıldı.

Bölgedeki gerilimin tırmanmasından ABD ordusunu sorumlu tutan açıklamada, deniz taşımacılığına yönelik müdahalelerin sürmesi halinde benzer olayların artabileceği savunuldu.

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HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ UYARI

İran Devrim Muhafızları, bundan sonra kurallara aykırı hareket eden gemilere yönelik önlemlerin yalnızca Hürmüz Boğazı'yla sınırlı kalmayacağını bildirdi. Açıklamada, boğazdan izinsiz geçen gemilerin bölgenin tamamında takip edileceği ve cezalandırılacağı uyarısı yapıldı.

Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, bölgede saldırgan olarak nitelendirilen askeri güçlerin varlığına izin verilmeyeceği ifade edildi. İran tarafı ayrıca, boğaz üzerindeki yönetimini engellemeye yönelik girişimlere karşı mücadele edileceğini kaydetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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