Diyarbakır annelerinden 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Çocuklarımız da silah bırakacak, geri dönecek!

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine umutla bakıyor. Eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, "Terörsüz Türkiye istiyoruz. Herkes evladına kavuşsun istiyoruz. İnşallah çocuklarımız da silah bırakacak, geri dönecek" diyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2139'uncu gününde devam ediyor.

Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 62 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesine dair değerlendirmede bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI BİZE DE UMUT OLDU"

Anne Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirterek, dağa götürülen evlatlarının geri dönmesini ve ailelerine kavuşmasını istediklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Uslu, şöyle dedi:

"Bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup terör örgütünün silah bırakması bize de umut oldu. İnşallah tüm çocuklar silah bırakacak, silahlarını yakacak. İnşallah o günü görüp hepimiz sevineceğiz. Biz de çocuklarımızı alacağız. Terörsüz Türkiye istiyoruz. İstemiyoruz analar, babalar ağlasın. Herkes evladına kavuşsun istiyoruz. İnşallah çocuklarımız da silah bırakacak, geri dönecek. Gözlerimiz çocuklarımızın yolunda."

"ANNELER, BABALAR EVLATLARINA KAVUŞSUNLAR İSTİYORUZ"

Oğlu Mehmet için 6 yıldır evlat nöbetini sürdüren baba Nihat Aydın da artık annelerin, babaların gözyaşı dökmesini istemediklerini belirtti.

"Bugün Süleymaniye'de terör örgütü PKK'dan bir grup silah bıraktı. Darısı bizim çocukların başına inşallah" diyen Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun olduklarını, bunun devam etmesini istediklerini söyledi.

Aydın, "Annelerin artık gözyaşı akmasın. Anneler, babalar evlatlarına kavuşsunlar, bunu istiyoruz, bunun devam etmesini istiyoruz, bunu diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu sembolik de olsa 30 kişinin bıraktığı silah bizim için umuttur. İnşallah bunun sonu da gelir, çocuklarımıza kavuşuruz. Çocuklarımız da silah bırakır ve gelip teslim olur" diye konuştu.