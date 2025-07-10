Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Gözler Cumartesi sabahına çevrildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi sabahı kamuoyuna “tarihi” bir açıklama yapacağını açıkladı. Çelik’in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne açıklayacağı merak konusu oldu.

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin birçok yeni gelişmeler gündemi odağında olurken Çelik, “Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın içeriğine dair herhangi bir detaya yer vermezken kulislerde muhtemel başlıklar konuşulmaya devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMARTESİ GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK?

9 Temmuz Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik mesajlar verdi.

Erdoğan açıklamasında "İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, işbirliği ve eş güdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize, on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah'ın izniyle, yine birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi.

Açıklamasına bakıldığında özellikle “Terörsüz Türkiye konusu ilişkilendiriliyor. PKK’nın cuma günü silah bırakacağı bilgisi verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumartesi günü gerçekleşecek konuşmasında bu sürece dair önemli mesajların verebileceği tahmin ediliyor.