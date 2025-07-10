Erdoğan–Stocker görüşmesinde kritik mesaj: Tarihi fırsat heba edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker’le görüşmesinde ticaretin geliştirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve Gazze’deki insani krizin çözümü için iş birliği mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Avusturya’nın ticaret ve yatırım potansiyelini daha verimli kullanmaları gerektiğini ve iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

"TARİHİ FIRSAT HEBA EDİLMEMELİ"

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme fırsatının heba edilmemesi gerektiğini, Gazze’deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasının önemini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Suriye’de istikrarı daim kılma çabalarını sürdürdüğünü ve Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönüşleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.