Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beştepe&#039;de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli&#039;yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Beştepe, MHP, Görüşme, Sürpriz, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, programda yazmadığı halde Beştepe'de sürpriz şekilde bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

TARİHİ GÜNDEN ÖNCE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin PKK'nın silah bırakma töreninden bir gün önce olması dikkat çekerken bilindiği gibi örgütten bir grup, yarın Süleymaniye'de silah bırakacağını açıklamıştı.

Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asensio Fenerbahçe’ye geliyor! Marco Asensio piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl?Rüşvet operasyonlarının ardından talimat vermişti! Özgür Özel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aramadan 1700 yıllık tarih çıktı! Müzelerde olmayan heykel uzmanları şaşırttı - GündemAramadan 1700 yıllık tarih çıktı! Müzelerde olmayan heykel uzmanları şaşırttıBaklava kutusunda 110 bin euro rüşvet almıştı! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı - GündemHer detayı anlattı: Usulsüz işlemlerle ilgili...Rüşvet operasyonlarının ardından talimat vermişti! Özgür Özel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldi - GündemÖzel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldiŞile Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda tanık ifadesi ortaya çıktı! Adı geçen paralar şoke etti: CHP'li olarak yediremedim - GündemBahsedilen paralar şoke etti: CHP'li olarak yediremedimDedesi yaşındaki adamı, hortumla serinletmedi diye hastanelik etti - GündemDedesi yaşındaki adamı hastanelik etti!AK Parti İstanbul'dan CHP belediyelerine sert sözler: Çürümüşlük gün yüzüne çıktı - GündemMuhalefete sert sözler: Çürümüşlük gün yüzüne çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...