Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, programda yazmadığı halde Beştepe'de sürpriz şekilde bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

TARİHİ GÜNDEN ÖNCE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin PKK'nın silah bırakma töreninden bir gün önce olması dikkat çekerken bilindiği gibi örgütten bir grup, yarın Süleymaniye'de silah bırakacağını açıklamıştı.