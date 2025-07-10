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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca&#039;yı kabul etti
Cumhurbaşkanı, Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu, KDK, Türkiye, Ankara, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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