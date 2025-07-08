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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Slovakya, Özbekistan, Cezayir, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ukrayna Büyükelçisi Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Guennad ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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