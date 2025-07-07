Gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te DEM Parti heyetini kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifadeleri kullandı:

MASADA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KONUSU VAR "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır."

"BU GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE"

DEM Parti İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi yapılan açıklamada "Bu görüşme tarihi nitelikte olacak." denilmişti.