İmralı Heyeti'nden Erdoğan ile görüşme açıklaması: "Tarihi nitelikte, barış için büyük bir rol"

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu görüşme tarihi nitelikte olacak." denildi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın silah bırakması için hazırlıklar tamamlandı. MİT gözetiminde sonbahara kadar silah bırakmanın tamamlanması beklenirken, sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15.00'te DEM heyetini kabul edecek. Görüşme öncesi İmralı'da hapis yatan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden Dem Parti heyetinden dikkat çeken açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu görüşme tarihi nitelikte olacak. TBMM’de kurulacak olan komisyon da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacak" denildi.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR"

DEM Parti İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE

Görüşmenin detaylarına yer verilen açıklamada, "Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük." denildi.

ŞEHİT ASKERLER DERİN ÜZÜNTÜ OLUŞTURDU

İmralı heyetinden yapılan açıklamada metan gazı nedeniyle şehit olan 5 askerimiz için de "Bugün metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü oluşturdu. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.