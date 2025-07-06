Erdoğan- DEM görüşmesi için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15.00'te DEM heyetini kabul edecek.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan gelen çağrının ardından, PKK silah bırakma kararı aldı. Terörsüz Türkiye sürecinin somut adımları için kritik bir haftaya giriliyor.

Terör örgütünün ilk silah bırakma adımını atması beklenen günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 15.00'te kabul edecek.

Erdoğan heyeti en son 10 Nisan’da kabul etmişti. Bu ikinci görüşme olacak.

"TAVRIMIZ NET"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Azerbaycan seyahati dönüşü görüşmeyle ilgili şu dikkat çeken açıklamaları yapmıştı:

Bizim tavrımız net, bunu en başından ifade ettik. “Silah bırakma koşulsuz olmalı ve örgüt yapısal olarak kendini feshetmelidir” dedik ve aşama aşama bu noktaya gelindi.

Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla süreç biraz daha hız kazanacaktır. Silahın, kanın, gözyaşının milletimizin gündeminden tamamen çıkmasıyla önümüzde yepyeni bir kapı ardına kadar açılacak. İlgili kurumlarımız her adımı, her hamleyi titizlikle takip ediyor ve gerekli adımları atıyor. Bu süreci kendi haline bırakmayız, provokasyonlara da müsaade etmeyiz. Titizlikle çalışıyor, emin adımlarla ilerliyoruz.

Burada herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Cumhur İttifakı olarak zaten biz bu konuda hemfikiriz. İnşallah Terörsüz Türkiye'yi de birlikte inşa edeceğiz. Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor.

BUGÜN İMRALI'YA GİTTİLER

DEM Parti heyeti bugün de İmralı'da yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan ve 18 Mayıs tarihlerinde olmak üzere 5 defa İmralı'yı ziyaret etmişti.