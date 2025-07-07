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Skandal sözler için harekete geçildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava

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Skandal sözler için harekete geçildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Özgür Özel&#039;e 500 bin TL&#039;lik dava
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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava açıldığını duyurdu.

Aydın, şu paylaşımı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme." demişti. CHP Genel Başkanı ayrıca, "2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. ‘Birinci partiyim' diyeni seçime bekliyorum." ifadelerini de kullanmıştı.

Öte yandan Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti. Özel, "Ekrem Başkan'a ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz. Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, üç tane gizli tanığı, iftiracıları var. Ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır." demişti.

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