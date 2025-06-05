Art arda 2 soruşturma başlatıldı! Özgür Özel'den ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (chp) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da re'sen soruşturma başlattı. Özel, "Kendi kendine kendini savunmak için bana soruşturma açmış. Açsın, yapacak bir şey yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün İstanbul Gaziosmanpaşa'daki mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında bazı ifadeler kullanmıştı. Özel hakkında dün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Bugün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Özgür Özel, hakkındaki soruşturmalara dair konuştu.

"BU İŞİN DÖNÜŞÜ YOK"

Tele1'de canlı yayınlanan bir programa katılan Özel, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında partisinin bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini dün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda yapmaya karar verdiğini söyledi.

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Özgür Özel, gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye sevk görüntülerine ilişkin şunları kaydetti:

"Daha fazla ileriye gitmeyin, daha fazla ileriye gideriz. Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Buradan mesajı alacak olan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlik yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, suçsuz insanlara iftira atarlarsa, bu işler bu seyirde ve ritimde devam ederse, bir adil yargılanma rejimi kurulmazsa onlar normalleşmezse sertleşirse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlıyorlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok."

"KENDİ KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN SORUŞTURMA AÇMIŞ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik mitingde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını hatırlatan Özel, "Bana dün akşam soruşturma açtı, kendi kendine kendini savunmak için bana soruşturma açmış. Açsın, yapacak bir şey yok, bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU BAYRAM HİÇBİR PARTİYLE BAYRAMLAŞMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşmaya ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Özgür Özel, bu bayram hiçbir partiyle bayramlaşmayacaklarını belirtti. Genel olarak bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti olduklarını ifade eden Özel, "Şunu net olarak söylüyorum: Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bayramı çaldı, bayramı. Kusura bakmasın, ben bayramlaşıyorum da Erdoğan'ın partisini ayırıyor değilim. Ben bütün partilerle bayramlaşıyorum. Yeter ki bayram gelsin. Kusura bakmasınlar sayelerinde bayramımız çalındı" şeklinde konuştu.