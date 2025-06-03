Bakanlık ve Özgür Özel karşı karşıya! Akaryakıt istasyonu tartışmasına net cevap geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında dile getirdiği akaryakıt istasyonlarına yönelik imar iddialarına yazılı açıklamayla cevap verdi. Bakanlık, planlama yetkisinin 2011'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendilerinde olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası bu yetkinin TBMM onayıyla İmar Kanunu'na eklendiğini belirtti. Açıklamada, “kişiye özel uygulama söz konusu değildir” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ KİŞİYE ÖZEL BİR UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki ile "Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi" gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: