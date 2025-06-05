CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı; Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İBB'ye ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Son olarak İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında 22 kişi tutuklanmıştı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDILAR

Tutuklananlar arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyordu.

5 BAŞKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı duyuruyla Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;



Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

