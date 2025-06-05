Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da belediye başkanvekilliği için seçim yapılacak! Tarih netleşti

İstanbul Valiliği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarının ardından başkanvekili seçimlerinin belediye meclislerinde 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı önceki gün İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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KRİTİK TARİH 11 HAZİRAN

Gelişmelerin ardından İstanbul Valiliğinden belediye başkanvekilliği seçimiyle ilgili bir açıklama geldi. Seçimlerin, 11 Haziran Çarşamba günü belediye meclislerinde yapılacağı duyuruldu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Avcılar ilçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarih ve 2025/615 sorgu sayılı kararıyla, Büyükçekmece ilçe Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarih ve 2025/895 sorgu sayılı kararıyla, Gaziosmanpaşa ilçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarih ve 2025/337 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıslar, İçişleri Bakanlık Makamının 05.06.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."