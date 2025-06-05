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CHP'ye kurultay davası: İddianame Ağır Ceza'ya gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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CHP&#039;ye kurultay davası: İddianame Ağır Ceza&#039;ya gönderildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada rüşvet iddialarının araştırılması gerektiğine hükmetti. "Görevsizlik" kararı veren mahkeme, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38'inci Olağan kurultayındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında 12 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

CHP'ye kurultay davası: İddianame Ağır Cezai'ya gönderildi - 1. Resim

AĞIR CEZA'YA TEVDİ EDİLDİ

"Görevsizlik" kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın ağır ceza mahkemesine tevdi edilmesini kararlaştırdı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e; Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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