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Özgür Özel'e yeni soruşturma! Akın Gürlek'le ilgili sözleri olay olmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında önceki gün İstanbul Gaziosmanpaşa'daki mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında bazı ifadeler kullanmıştı.

Dün akşam da Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

BİR SORUŞTURMA DA ANKARA'DAN

Bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

BAKAN TUNÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP liderinin açıklamalarına "CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez" sözleri ile sert tepki göstermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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