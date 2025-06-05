Kılıçdaroğlu’ndan rövanş hazırlıkları! Kurultay iptal edilirse Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel partiden ihraç edilecek

CHP’ye kayyım atanması hâlinde önceki genel başkan olduğu için göreve çağırılacak olan Kılıçdaroğlu ve ekibi, partiyi dizayn çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu ve ekibinin ilk işi başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birçok ismi partiden ihraç etmek olacak. Bu durumda İmamoğlu ve Özel yeni bir parti kuracak.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın görüleceği 30 Haziran’da bir karar çıkmayabileceği belirtilirken, bir yandan da aynı konuyla ilgili olarak yürüyen ceza davasının iki yıldan önce sonuçlanmayacağı ifade ediliyor. Her iki dava ile ilgili olarak istinaf ve Yargıtay süreçleri dikkate alındığında sürecin uzayabileceği belirtiliyor.

FARKLI SENARYOLAR

CHP kulislerinde mahkemelerin vereceği kararlara göre farklı senaryolar tartışılıyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin partiyi yeniden dizayn etmek için hazırlık yaptığı ileri sürülüyor. Kurultayın iptal edilmesi durumunda, kimlerin yönetime getirileceği, yeni kurultayın ne zaman yapılacağı yönünde çalışmalara başladıkları belirtiliyor.

‘İADEİİTİBAR İSTİYOR’

Mahkemenin CHP’nin kurultayını iptal etmesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’na yakın isimler “Kılıçdardoğlu kendine yapılanları unutmaz. İadeiitibar için bile olsa o koltuğa oturacaktır ve yapılanların hesabını soracaktır” değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden göreve gelmesi durumunda, yeni kurultayın bir yıldan önce toplanmayacağı ifade ediliyor.

ÖZEL’DEN İMAMOĞLU’NA ZİYARET

Aynı şekilde yolsuzluk iddiası ile tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı isimlerin partiden ihracının bile gündeme gelebileceği konuşuluyor. Özgür Özel ve ekibinin ise Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa gelmesi ve kurultayı ötelemesi durumunda, delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultay sürecini işletebilecekleri belirtiliyor. Dün ise Özel, Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. CHP’de, sürecin Özel ve ekibinin yeni bir parti kurmaya kadar gidebileceği senaryosu da dillendiriliyor.