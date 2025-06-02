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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu tehdidi: "30 yıllık partimle vedalaşırım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tanju Özcan&#039;dan Kılıçdaroğlu tehdidi: &quot;30 yıllık partimle vedalaşırım&quot;
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin şaibeli Kurultay davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken, CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni Kemal Kılıçdaroğlu tehdidi geldi. Özcan, "Gelirse CHP'den ayrılırım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yolsuzluk ve şaibeli kurultay soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. CHP'nin "Kılıçdaroğlu geleceğine kayyım atansın" yönünde başvuru yaptığı ortaya çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş ve tehdit edildiğini açıklamıştı.

30 Haziran'da gerçekleşecek davada mutlak butlan kararının çıkması beklenirken, CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu tehdidi geldi. 

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu tehdidi:

Daha önce Kılıçdaroğlu'nu uyaran ve Muharrem İnce ile yarışına atıf yaparak "2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım! Yapmayın ve konuşturmayın beni" diyen Özcan yaptığı yeni açıklamada mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi durumunda partiden ayrılacağını açıkladı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu tehdidi:

X üzerinden yapılan açıklamada Özcan şunları kaydetti:

"Ben 1995 yılında, 22 yaşında CHP’ye kayıt olmuş bir bireyim. 6 kez üst üste seçildim. Sonradan partiye üye olmuş olanlar ile beni karıştırmayın! Eski ülkücü, türkücü falan değilim! Altı ok yaşam felsefemdir! Türk Milliyetçiyim, laik, devrimci, halkçı ve tabii ki Devletini çok seven Cumhuriyetçi bir vatandaşım! KK yeniden mahkeme kararı ile CHP’nin başına gelirse de 30 yıllık partim ile vedalaşacağım!!!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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