CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma! Bakan Tunç'tan Akın Gürlek'e yönelik sözlere sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in açıklamalarını 'hukuk devletine açık bir saldırı' olarak niteledi. Bakan Tunç "Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün İstanbul’da mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı ‘yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP liderinin açıklamalarına "CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez" sözleri ile sert tepki gösterdi.

Hukuki itiraz mekanizmasının açık olduğunu bir kez daha vurgulayan Bakan Tunç "Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır" dedi.

Tunç, Özel'i "Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir" sözleri ile eleştirdi.

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Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: