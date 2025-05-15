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Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi! Aralarında İmamoğlu da var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi! Aralarında İmamoğlu da var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) talep yazısı gönderildi.

51 KİŞİNİN İLETİŞİM KAYITLARININ İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Müzekkerede, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

Söz konusu talebin 51 kişinin, 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki "arama", "aranma", "kısa mesaj" (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerinin soruşturma dosyasına kazandırılmasını kapsadığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvurulurken 115 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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